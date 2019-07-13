Футболист Булыкин сообщил об отказе в регистрации на выборы в Мосгордуму

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что получил предварительный отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму. «Получил предварительный отказ из комиссии, количество недействительных подписей на 1,3% превышает допустимый предел»,— написал он в Facebook.

«Я предпочитаю бороться законными методами и направляю в комиссию юристов»,— сообщил господин Булыкин.

Он зарегистрировался в качестве самовыдвиженца по одномандатному избирательному округу №43 (Хамовники, Арбат и Пресня).

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Дмитрий Булыкин решил попробовать себя в столичной политике».