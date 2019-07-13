Артамонов анонсировал обсуждение Госдумой закона о памятной дате свержения ордынского ига

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов сообщил, что в регионах страны на рассмотрении находится федеральный законопроект об установлении 11 ноября всероссийской памятной датой окончания Великого стояния на реке Угре. Считается, что сражение на Угре произошло из-за отказа Москвы платить Орде дань, и именно оно положило конец татаро-монгольскому игу на Руси.

В поддержку установления памятной даты уже собрано более 100 тыс. подписей. В пресс-службе правительства Калужской области ТАСС сообщили, что 10 июля в комитете по обороне в Госдуме состоялось обсуждение вопроса, принято решение о рассмотрении законопроекта в осеннюю сессию 2019 года, в первом чтении — в сентябре.