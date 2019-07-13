В Туве найдено тело женщины, упавшей в горную реку после ДТП

Поисковики нашли тело пассажирки УАЗа, которую унесло течением после того, как автомобиль упал в реку. «В ходе проведенных поисковых работ тело 10-й пострадавшей обнаружено сегодня около 17 часов в водах русла реки Шуй. В настоящее время по уголовному делу для установления причины смерти всех 10-рых пострадавших назначена судебно-медицинская экспертиза»,— сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

«Уазик-буханка» упал в горную реку Шуй в Туве из-за вышедшего из строя двигателя, в салоне находились 13 человек, в том числе шестеро детей. Трем из них удалось выбраться из салона: двое мужчин спаслись и выбрались на берег, женщина не смогла бороться с сильным течением.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, которое привело к большим человеческим жертвам»).