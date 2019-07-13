СКР назвал причину ДТП в Туве, где погибли 10 человек

«Уазик-буханка» с 12-ю пассажирами опрокинулся в горную реку Шуй в Туве из-за вышедшего из строя двигателя. ДТП произошло накануне, 12 июля, в результате погибли 10 человек.

Как сообщает региональный Следственный комитет России (СКР), из-за неполадок с двигателем машина остановилась, и ее начало уносить течением. Три человека, выбравшись из автомобиля, пытались его удержать, но машину опрокинуло сильным течением.

Двое выбравшихся мужчин выжили. Третьего человека — женщину — унесло течением, ведутся ее поиски. Тела девяти жертв доставлены в город Ак-Довурак на судмедэкспертизу.

В числе погибших были четверо взрослых и шестеро детей. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, которое привело к большим человеческим жертвам»).