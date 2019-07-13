Немцы считают здоровье Меркель ее «личным делом»

Здоровье канцлера Германии Ангелы Меркель является «ее личным делом», свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу газеты Augsburger Allgemeine после серии приступов, случившихся у политика на публике. Так ответили 59% респондентов.

Более трети опрошенных (34%) в то же время заявили, что состояние здоровья канцлера «представляет общественный интерес». Как отмечает издание, зачастую такой ответ давали те, кто поддерживает правопопулистскую «Альтернативу для Германии» (AfD).

Всего в опросе приняли участие 4495 жителей Германии.

Первый приступ у госпожи Меркель случился 18 июня во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине. Канцлер связала приступ с обезвоживанием. По словам госпожи Меркель, ей стало лучше после трех выпитых стаканов воды.

Второй раз самочувствие канцлера ФРГ ухудшилось 27 июня на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Тогда пресс-секретарь канцлера заверила, что ухудшение состояния произошло из-за жары. В третий раз за последние несколько недель госпожу Меркель бросило в дрожь во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.