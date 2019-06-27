Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия. На встрече с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером она начала сильно дрожать, сообщает Reuters. Пресс-секретарь канцлера заверила, что здоровью госпожи Меркель ничто не угрожает, все запланированные на саммите G20 в Осаке мероприятия с ее участием пройдут по графику.

Это уже второй случай ухудшения самочувствия канцлера Германии за последние две недели, о которых стало известно. 18 июня во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине Ангела Меркель внезапно начала трястись.

Позже она подтвердила недомогание и добавила, что, возможно, оно было связано с обезвоживанием. Немецкое информагентство DPA сообщило, что приступы недомогания у канцлера происходили и ранее. Официальной информации о возможных проблемах со здоровьем у госпожи Меркель нет.