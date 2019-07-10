Меркель в третий раз за месяц стало плохо на официальной встрече

Канцлера Германии Ангелу Меркель в третий раз за последние несколько недель бросило в дрожь на публичном мероприятии. Приступ случился во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.
На видеозаписи канцлер стоит рядом с господином Ринне во время исполнения государственных гимнов и ее начинает трясти. Госпожа Меркель поджимала губы, морщилась и сжимала кулаки. После завершения гимна премьер и канцлер проследовали к зданию для начала переговоров.
«С канцлером все в порядке, и переговоры с премьер-министром Финляндии идут в соответствии с графиком»,— сообщил представитель кабмина ФРГ (цитата по Reuters). После на пресс-конференции госпожа Меркель сообщила журналистам, что чувствует себя хорошо. «Не нужно за меня беспокоиться»,— сказала она.
Ранее аналогичный приступ госпожи у Меркель случился 18 июня во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине. После инцидента она связала приступ с обезвоживанием. По словам госпожи Меркель, ей стало лучше после трех выпитых стаканов воды.
Второй раз самочувствие канцлера ФРГ ухудшилось 27 июня на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Тогда пресс-секретарь канцлера заверила, что здоровью госпожи Меркель ничто не угрожает, а ухудшение состояния госпожи Меркель произошло из-за жары.
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