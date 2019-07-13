В работе «Билайна» произошел сбой

Абоненты «Билайна» жалуются на перебои с мобильной связью. Информация о неполадках в основном поступает от пользователей из западной части России.

По данным Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов, мобильная связь не работает у 71%. У 10% пользователей нет мобильного интернета, еще 17% сообщают о сбой всех сервисов.

Больше всего жалоб поступает из Москвы, Краснодара, Санкт-Петербурга. Также о неполадках сообщают жители Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Саратова, Казани, Воронежа, Новосибирска.

В «Вымпелкоме», (владелец бренда «Билайн») сообщили “Ъ”, что «в течение небольшого промежутка времени» у пользователей были «ограничения в доступе к мобильному интернету и голосовой связи». С неполадками, по данным компании, столкнулись некоторые клиенты в подмосковном Чехове, Серпухове, Зарайске, Ступино и Серебряных прудах. «В настоящий момент технические специалисты заканчивают восстановительные работы. В ближайшее время доступ будет восстановлен в полном объеме»,— добавили в компании.