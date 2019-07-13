Россия получила первую медаль на ЧМ по водным видам спорта

Россияне Екатерина Беляева и Виктор Минибаев стали вторыми на соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с вышки среди смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта. Для сборной России это медаль стала первой.

Беляева и Минибаев получили 311,28 балла. Первое место заняли Сы Яцзе и Лянь Цзюньцзе из Китая (346,14 балла). Третьими стали спортсмены из Мексики Мария Санчес и Хосе Бальеса (287,64 балла).

18-й чемпионат мира по водным видам спорта открылся накануне, 12 июля, в южнокорейском Кванджу. Соревнования идут в шести дисциплинах: плавание в бассейне и на открытой воде, синхронное плавание, прыжки в воду, хай-дайвинг и водное поло. Всего разыграют 76 комплектов наград.

Подробности — в публикации “Ъ” «Счастливого плавания».