Андрея Малахова внесли в список «Миротворца» после телемоста с Украиной

Телеведущий Андрей Малахов, накануне вместе с соведущей Марией Ситтель проводивший телемост между Россией и Украиной, попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Он включен в список с формулировкой «за сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации России».

Телемост Украины с Россией прошел в рамках программы «Надо поговорить» на российском государственном телеканале «Россия 1» в пятницу, 12 июля. В нем приняли участие актеры Рустам Сагдуллаев, Валентина Талызина, Владимир Конкин, Маргарита Шубина, режиссер Владимир Меньшов, музыканты Кай Метов и Лев Лещенко, другие известные деятели культуры, спортсмены. Украинские участники вышли в эфир по Skype.

Изначально организацией телемоста занимались телеканалы «Россия 1» и NewsOne. После того как против проведения телемоста выступил ряд украинских политических и общественных деятелей, включая президента Владимира Зеленского, а журналистам стали поступать «угрозы физической расправы», NewsOne прекратил подготовку к нему. Несмотря на это, против владельцев канала было возбуждено дело о покушении на госизмену.

О скандале вокруг украинского телеканала читайте в материале “Ъ” «Между Россией и Украиной рухнул телемост».