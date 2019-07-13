Вторую партию косаток из «китовой тюрьмы» отправили из Хабаровска к месту выпуска

Еще трех косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье отправили к месту выпуска в Охотском море. Накануне, 12 июля, животных доставили из бухты Средняя в Хабаровск. Там косаток погрузили на судно, которое по реке Амур отправляется в сторону Николаевска-на-Амуре, где косаток должны выпустить.

Руководитель «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын рассказал журналистам, что зоозащитники наблюдали за животными на протяжении всего пути от Приморья до Хабаровска. По его словам, волонтеры заметили ряд недостатков во время транспортировки. В частности, фуры с косатками ехали слишком быстро. Также утекло немного воды из одной машины с животными.

«Не слишком хорошо была выстроена логистика, из-за чего в Хабаровском порту контейнеры с животными более шести часов простояли в ожидании, когда на судне разместят другие грузы. Это означает, что отправку косаток из бухты Средней также можно было отложить на полдня, тем самым сократив время мучений животных в тесных железных ящиках»,— пояснил господин Лисицын (цитата по «Интерфаксу»). При этом он добавил, что животные хорошо перенесли дорогу.

Напомним, в 2018 году в Охотском море для продажи в китайские океанариумы выловили 12 косаток и 90 белух. Их поместили в вольеры бухты Средняя под Находкой, которые и прозвали «китовой тюрьмой». Экологи и правоохранительные органы нашли нарушения в содержании животных, возбуждены уголовные и административные дела.

27 июня в Охотское море выпустили две косатки и шесть белух. Их транспортировка длилась три дня. Сейчас в «китовой тюрьме» остается еще восемь косаток и 81 белуха.

О том, как использовали животных, читайте в публикации “Ъ FM” «"Китовую тюрьму" превратили в детский дельфинарий».