Ученые опубликовали видео перевозки косаток и белух из «китовой тюрьмы»

Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) опубликовал видео перевозки и выпуска первой партии косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье. Млекопитающих выпустили в Охотское море 27 июня. На свободу были отпущены две косатки и шесть белух.

На видео, размещенном в аккаунте ВНИРО в Instagram, видно, как животных грузят в специальные ванны, в которых млекопитающих перевезли на судне по Амуру. Транспортировка длилась три дня, с 21 по 24 июня. После этого косаток и белух переместили в контейнеры с водой и на грузовых машинах довезли к мысу Перовского в Хабаровском крае.

Напомним, в 2018 году в Охотском море для продажи в китайские океанариумы выловили 12 косаток и 90 белух. Их поместили в вольеры бухты Средняя под Находкой, которые и прозвали «китовой тюрьмой». Экологи и правоохранительные органы нашли нарушения в содержании животных, возбуждены уголовные и административные дела.

Сейчас в «китовой тюрьме» остается еще восемь косаток и 81 белуха. Следующую партию млекопитающих планируется выпустить в течение двух недель.

О том, как использовали животных, читайте в публикации “Ъ FM” «"Китовую тюрьму" превратили в детский дельфинарий».