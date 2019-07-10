Роспотребнадзор выявил в детских лагерях более 28 тонн небезопасных продуктов

Эксперты Роспотребнадзора с начала лета исследовали более 107 тыс. проб продуктов и готовых блюд в детских оздоровительных лагерях. По итогам проверок были сняты с реализации более 28,5 тонны продуктов, не соответствующих обязательным требованиям.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, были выявлены случаи отдыха детей в двух несанкционированных оздоровительных учреждениях и в двух лагерях, получивших отрицательные санитарно-эпидемиологические заключения. Деятельность этих организаций приостановили.

В общем за нарушения санитарного законодательства детские лагеря были оштрафована на сумму более 36 млн руб. Около 600 отстранили от работы человек, в том числе более 350 сотрудников пищеблоков. В суды передано 180 дел для привлечения к административной ответственности, деятельность 11 организаций приостановлена, добавили в Роспотребнадзоре.

В июле в оздоровительном лагере «Юный рыбак» в Приморье отравились 67 детей. Они попали в больницу с диагнозом «острая кишечная инфекция». Местная прокуратура организовала проверку.

О массовых инфекциях в детских летних лагерях читайте в материале журнала «Огонек» «Отравленный отдых».