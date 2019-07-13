Россиянка погибла в ДТП с туравтобусом в Абхазии

Гражданка России погибла в ДТП в абхазском городе Гагра, говорится в сообщении республиканской прокуратуры. Пятеро пострадавших российских туристов и два местных жителя отправлены в местную районную больницу.
Согласно информации ведомства, погибшая россиянка — жительница Сыктывкара. В аварии также погиб житель Сухума. Отмечается, что ДТП произошло на объездной дороге города. Легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом, перевозившим российских туристов. «В настоящее время прокуратурой Гагрского района проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия по завершению которых будет возбуждено уголовное дело»,— говорится в сообщении Генпрокуратуры. По данным ведомства, пострадавшие направлены в больницу с различными повреждениями — от легкого до среднего.
Посольство России в Абхазии заявило, что остается на связи с МВД и МЧС республики. «Отслеживаем развитие ситуации»,— сообщило диппредставительство в своем Twitter.
??12 июля в 15:15 в Гагре в туннеле произошло дтп. Пострадали 5 граждан России ( 1-ребенок 2011 г.р.). 1 россиянка погибла. Все пострадавшие доставлены в больницу Гагры. Им оказывается вся необходимая помощь. Посольство на связи с МВД и МЧС. Отслеживаем развитие ситуации. pic.twitter.com/8lXm98VOfp— Посольство России в Абхазии (@RusembApsny) 12 июля 2019 г.
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