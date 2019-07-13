Несколько сотен человек устроили акцию протеста у посольства Италии в Киеве

Около трехсот человек вечером 12 июля устроили акцию протеста под посольством Италии в Киеве с требование освободить бойца украинской Национальной гвардии Виталия Маркива, сообщил местный телеканал «Громадьске». Ранее суд присяжных итальянского города Павия признал Маркива в убийстве итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова.

По информации телеканала, участники акции принесли к посольству Италии пустые коробки из-под пиццы и баннеры с призывом освободить бойца Нацгвардии.

Напомним, Маркив, имеющий украинское и итальянское гражданство, был арестован в июне 2017 года. Как установило следствие, военнослужащий находился в составе подразделения на вершине горы Карачун, откуда была из миномета расстреляна группа, в которую входили господа Роккелли и Миронов. Расследование было инициировано после того, как украинец сам признался в разговоре с итальянскими медиа в том, что принял в участие в смертельном обстреле журналистов.

Виталий Маркив не признал вину. Он утверждает, что подразделение на горе Карачун было вооружено только легким стрелковым вооружением.