Боец украинской Нацгвардии приговорен к 24 годам тюрьмы за убийство репортера в Донбассе

Суд присяжных итальянского города Павия признал бойца украинской Национальной гвардии Виталия Маркива виновным в убийстве итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова. Он приговорен к 24 годам тюрьмы.

Как передает «РИА Новости», на оглашение приговора в зал заседаний пришли десятки представителей украинской диаспоры.

Господин Маркив, имеющий украинское и итальянское гражданство, был арестован в июне 2017 года. Как установило следствие, военнослужащий находился в составе подразделения на вершине горы Карачун, откуда была из миномета расстреляна группа, в которую входили Андреа Роккелли и Андрей Миронов. Расследование было инициировано после того, как украинец сам признался в разговоре с итальянскими медиа в том, что принял в участие в смертельном обстреле журналистов.

Виталий Маркив не признал вину. Он утверждает, что подразделение на горе Карачун было вооружено только легким стрелковым вооружением.