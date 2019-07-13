Тете избитой в Ингушетии девочки предъявлено обвинение

Следователи предъявили обвинения жительнице Ингушетии, избившей семилетнюю девочку, говорится в сообщении Следственного комитета РФ. Ранее сообщалось, что девочка попала в больницу с множественными телесными повреждениями.

«Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы»,— говорится в сообщении следствия. Женщина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ).

Напомним, 4 июля в больницу доставили девочку с телесными повреждениями, в том числе переломами и гангреной верхних конечностей. По версии следствия, травмы девочке нанесла тетя по линии отца Макка Ганиева.