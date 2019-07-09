Состояние покалеченной девочки из Ингушетии не имеет отрицательной динамики

Состояние здоровья избитой в Ингушетии девочки стабильное, сообщили в региональном минздраве. Его руководство следит за судьбой пострадавшей. «Из разговора и. о. министра здравоохранения Заремы Льяновой с лечащим врачом девочки стало известно следующее: состояние стабильное, без отрицательной динамики»,— рассказали в министерстве.
Ранее в Ингушетии была избрана мера пресечения подозреваемой в причинении тяжкого вреда здоровью семилетнего ребенка. Решением суда она заключена под стражу.
4 июля в больницу доставили девочку с множественными телесными повреждениями, в том числе переломами и гангреной верхних конечностей. По версии следствия, травмы девочке нанесла тетя по линии отца.
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