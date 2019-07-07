В Ингушетии арестована подозреваемая в нанесении тяжелых травм девочке

В Ингушетии избрана мера пресечения подозреваемой в причинении тяжкого вреда здоровью 7-летней девочке — решением суда она заключена под стражу. «Следователями установлены и допрошены родители девочки, а также соседи и другие свидетели»,— сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Подозреваемая вину не признала.

4 июля в больницу была доставлена девочка с множественными телесными повреждениями, в том числе переломами и гангреной верхних конечностей. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего).

По версии следствия, травмы девочке нанесла тетя по линии отца. Установлено, что девочка воспитывается в ее семье без оформления каких-либо документов, мать проживает отдельно.