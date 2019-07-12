Рейтинг «Единой России» опустился до минимума за 13 лет

Электоральный рейтинг партии «Единая Россия» за первую неделю июля упал с 33,6 до 32,2%, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Этот результат стал минимальным с января 2006 года.

Респондентов спрашивали, какую бы из партий они поддержали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, — «Единую Россию», КПРФ, ЛДПР, «Справедливую Россию» или непарламентскую партию. Кроме того, были предусмотрены ответы «испорчу бюллетень», «не стал бы участвовать в выборах» и «затрудняюсь ответить».

Из парламентских партий небольшой электоральный рост показала ЛДПР — за месяц с 12.0 до 13,0%. «Справедливую Россию» готовы поддержать 6.0% (в июне было 6,5%), КПРФ — 15.3% (15,4%), непарламентские партии — 10.1% (10,0%).

Прежний минимум рейтинга «Единой России» был зафиксирован в конце января 2019 года. Тогда он составлял 32,3%. Он опустился вслед за рейтингом доверия российскому президенту, который к тому моменту составил 32,8% и обновил исторический минимум за 13 лет.

О том, как на рейтингах властей сказываются непопулярные решения — в публикации “Ъ” «Настроения сереют».