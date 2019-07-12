Россия вернется к типовой застройке

Россия вернется к типовому строительству. Как заявил Дмитрий Медведев на совещании по нацпроектам, такой подход позволит возводить здания быстрее и дешевле. Касаются ли эти планы жилья или только объектов инфраструктуры, премьер не уточнил, сказав только: «Мы готовимся возродить по всей стране и на всех направлениях, институт типового проектирования».

Какие риски могут при этом возникнуть? По мнению председателя правления инжиниринговой компании «2К» Ивана Андриевского, типовое строительство многоквартирных домов может быть эффективным, но библиотеку проектов нужно постоянно обновлять: «Вводя эту схему, мы выравниваем цены, делаем понятным ход строительства на ближайшие три-пять лет. Конечно же, мы очень сильно удешевляем процесс: не нужно бегать по инстанциям, что-то согласовывать, проходить экспертизы, следовать каким-то внутренним советам. Но типовое строительство не должно долго оставаться таковым: проект, который сегодня удовлетворяет всем нуждам, через некоторое время доложен переходить на новый, более совершенный уровень. Капкан типового проектирования состоит в том, что люди быстро к нему привыкают. Система строительства превращается в конвейер, где не учитываются нововведения».

Как отмечают в Минстрое, ведомство ведет реестр экономически эффективных проектов. Сейчас в перечне — более 1 тыс. типовых схем строительства школ, детских садов и других объектов. Планы российских властей по возрождению типового проектирования идут вразрез с общемировыми трендами, отмечает директор Центра градостроительных компетенций РАНХиГС Ирина Ирбитская. По ее мнению, такое жилье не будет пользоваться спросом, да и социальным объектам это не пойдет на пользу: «В послевоенное время весь мир занимался массовой застройкой — было популярно типовое проектирование, и Россия, видимо, выбрала двигаться по этому направлению. Но сейчас развитый мир отказывается от этого в сторону оригинальных решений. Спрос на типовые дома, очевидно, будет уменьшаться: вы же не будете покупать одежду, которая вам не подходит, то же самое и здесь.

Это даже не декапитализированная, а заранее неликвидная недвижимость.

Кроме того, если вы уходите в сторону типового проектирования, вы тем самым поддерживаете не архитекторов, проектировщиков и инженеров, а низкоквалифицированных рабочих. Объекты инфраструктуры тоже должны быть разнообразными. Никто в развитом мире не строит типовых детских садов, школ и больниц».

План Медведева должен помочь достичь целей нацпроекта под названием «Жилье и городская среда». По документу, к 2024 году в России ежегодно должно появляться 120 млн кв. м жилья. Для сравнения: в прошлом году было построено только 80 млн.

Григорий Колганов, Иван Якунин