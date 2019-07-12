Виновен в блокаде метро

Дорогомиловский районный суд оштрафовал журналиста и муниципального депутата Илью Азара за участие в несанкционированном марше в поддержку Ивана Голунова 12 июня. Он был обвинен в нарушении порядка во время шествия и создании помех движению пешеходов и транспорта. По версии полицейских, журналист мешал проходу пассажиров сразу к шести станциям метрополитена.

В пятницу Дорогомиловский районный суд Москвы рассмотрел административное дело в отношении спецкора «Новой газеты», депутата совета депутатов района Хамовники Ильи Азара за его участие в несогласованном марше в поддержку обвиненного в хранении наркотиков журналиста «Медузы» Ивана Голунова в Москве 12 июня. Напомним, изначально господин Азар выступал одним из инициаторов шествия, но у него возникли разногласия с частью инициативной группы, которая считала, что марш стоит согласовывать с городскими властями.

Илья Азар полагал, что идти в мэрию и договариваться нельзя, потому что там «разведут и обманут».

Заявка на митинг в мэрию Москвы так и не была подана, в итоге публичное мероприятие было не согласовано. Отметим, что после освобождения Ивана Голунова 11 июня ряд общественных деятелей, в том числе главред «Медузы» Иван Колпаков, заявили о необходимости отказаться от планов по проведению митинга. Тем не менее на улицы, по оценке “Ъ”, вышло несколько тысяч человек (см. “Ъ” от 13 июня). По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», на митинге в Москве было задержано 530 человек (см. “Ъ” за 5 июля).

Илья Азар обвинялся в нарушении установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). В материалах дела значилось, что он в составе группы лиц блокировал подходы к станциям метро — «Китай-городу», «Лубянке», «Чистым прудам», «Сретенскому бульвару», «Тургеневской» и «Трубной».

«Это же какой должен быть человек, чтобы не дать пройти сразу к шести станциям метро?» — отреагировал подсудимый на перечень обвинений.

Адвокат Дмитрий Джулай, представлявший интересы журналиста на суде, дважды подавал ходатайство о вызове полицейских Кусакина и Хотина, которые составляли рапорты при задержании Ильи Азара. У стороны защиты вызвал недоверие тот факт, что бумаги, подготовленные разными людьми, идентичны. «Рапорты одинаковые до последней запятой, даже описки те же»,— заявил господин Джулай на суде. Но судья Венера Бочарова посчитала, что сведения, изложенные сотрудниками МВД в рапортах, «последовательные и согласовываются с остальными материалами дела».

Свидетель со стороны защиты и еще один инициатор шествия Елизавета Нестерова, находившаяся рядом с Ильей Азаром во время мероприятия и последовавшего задержания, рассказала, что в этот день происходила «прогулка против полицейского беспредела» и они «не нарушали никаких правил дорожного движения и не мешали прохожим». Также она отметила, что журналиста задерживали не те полицейские, которые составляли рапорты, включенные в материалы дела: «К нам подошел, кажется, подполковник и предложил последовать за ним. Он не представился». Между тем рапорт о задержании обязаны составлять те же сотрудники, которые задерживали человека. На это массовое нарушение ранее указывали правозащитники из Московской Хельсинкской группы.

Сам Илья Азар отметил, что во время шествия спокойно двигался по пешеходным зонам, не нес транспарантов и ничего не скандировал.

В ответ на вопрос судьи, знал ли он, что шествие не санкционировано, господин Азар сослался на ст. 31 Конституции РФ, согласно которой «каждый человек имеет право на свободу мирных собраний», поэтому мероприятие не требовало согласования.

Госпожа Бочарова при оглашении решения заявила, что сочла объяснения Ильи Азара неосновательными, так как он «был проинформирован о несогласованности публичного мероприятия». Также она «отнеслась критически» к показаниям Елизаветы Нестеровой, потому что они противоречат остальным материалам дела. Судья заявила, что учла все обстоятельства дела, в том числе факт, что господин Азар раннее не привлекался за административные правонарушения, и наложила на журналиста штраф в размере 20 тыс. руб. Как ранее заявляла юрист правозащитного движения «За права человека» Ирина Яценко, ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП позволяет при повторном нарушении вменять уже уголовную «дадинскую» ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения публичных мероприятий). После суда господин Джулай заявил, что приговор будет обжалован в вышестоящих инстанциях.

Полина Ячменникова