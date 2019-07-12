При пожаре в литературном архиве пострадали около 200 единиц хранения

Глава Росархива Андрей Артизов рассказал, что порядка 200 единиц хранения могли пострадать при тушении пожара в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ) в Москве. «У меня нет информации, что конкретно там горело. Залиты документы. И эти залитые документы придется восстанавливать и реставрировать. А в отношении того, что сгорело, информации нет»,— сказал он «Интерфаксу».

Он отметил, что залитые водой документы вывезут на заморозку. «Сегодня-завтра они будут заморожены, а потом они будут отвезены в нашу лабораторию. Там в вакуумной камере в течение определенного времени произойдет сушка документов»,— сказал он.

Единица хранения для архивных документов — это дело, которое включает в себя один или несколько документов, заключенных в папку, обложку или переплет.

Пожар в здании литературного архива начался днем 12 июля. Как ранее уточнили “Ъ” в МЧС, на верхних этажах архива загорелась бумага. Площадь пожара достигала 150 кв. м. Людей успели эвакуировать до приезда пожарных. Пожар потушили к 15:09.