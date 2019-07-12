Росгвардия будет охранять посевы мака

Обязанность охранять посевы наркосодержащих растений могут передать Росгвардии, подведомственным ей организациям, а также ведомственной охране федеральных органов исполнительной власти. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

«Проектом постановления предусматривается, что требования к режиму охраны посевов наркосодержащих растений устанавливаются Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации по согласованию с Министерством внутренних дел Российской Федерации»,— говорится в пояснительной записке.

Ранее Госдума приняла законопроект о снятии запрета на культивирование наркосодержащих растений в медицинских целях. Авторы проекта закона считают, что эта мера поможет наладить производство таких лекарств в пределах РФ, так как большая часть компаний-изготовителей находится в странах, которые ввели санкции в отношении России.