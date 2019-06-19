Госдума приняла закон о выращивании мака в медицинских целях

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о снятии запрета на культивирование наркосодержащих растений в медицинских целях. Авторы проекта закона считают, что эта мера поможет наладить производство таких лекарств в пределах РФ, так как большая часть компаний-изготовителей находится в странах, которые ввели санкции в отношении России.

Сейчас в России запрещено культивирование наркосодержащих растений и изготовление наркотических средств и психотропных веществ. Закон отменяет этот запрет и определит порядок культивирования для производства в ветеринарных и медицинских целях, а также установит государственные монополию и требования для использования таких растений в научных, учебных целях и экспертной деятельности.

Кроме того, проект закона предлагает использовать наркосодержащие растения в промышленных целях. В пояснительной записке говорится, что весь объем (от 8 тыс. до 13 тыс. тонн ежегодно) необходимых для пищевых целей семян опийного мака импортируется.

Напомним, механизмы госрегулирования оборота наркотических и психотропных лекарственных препаратов были скорректированы в 2016 году, когда была принята «дорожная карта» «Повышение доступности наркотических средств и психотропных веществ для использования в медицинских целях». Документ должен был повысить доступность обезболивания для тяжелобольных.

О том, что изменила «дорожная карта» обезболивания, читайте в публикации “Ъ” «Паллиативная помощь — она про жизнь».