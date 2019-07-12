Крупнейший офис Сбербанка открылся в Сочи

Центральное отделение Сбербанка в Сочи обслуживает 600 тыс. клиентов в год и 6,5 млн туристов в сезон.

Разветвленная структура включает 49 офисов, 630 устройств самообслуживания.

Переформатированный офис содержит специальное оснащение для слабовидящих и маломобильных граждан.

12 июля 2019 года, — Обновленный офис обслуживания клиентов Сбербанка заработал по адресу ул. Войкова, 2. Клиентам офиса предлагается полный спектр услуг как для физических, так и для юридических лиц.

В торжественном открытии офиса приняли участие мэр Сочи Анатолий Пахомов и председатель Юго-Западного банка Сбербанка Евгений Титов.

«Центральное отделение в Сочи обслуживает 600 тыс. клиентов и 6,5 млн туристов в сезон. Это единственное в России городское отделение банка, которое имеет статус регионального и обладает полным спектром полномочий при работе с партнерами. Наша цель – сделать обслуживание всех клиентов более комфортным и доступным, и новый офис соответствует этим параметрам. Сочи – стратегическая территория на Юге, мы обслуживаем более 15 тыс. корпоративных клиентов, поэтому нам важно, чтобы любой вопрос бизнеса решался оперативно», – поделился Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка.

«Сбербанк является безусловным лидером по предоставлению банковских услуг населению и гостям Сочи. Перед Олимпиадой были переформатированы 45 офисов обслуживания и расширена сеть банкоматов – необходимая городу на тот момент инфраструктура, которая по сегодняшний день служит на благо курорта. Сбербанк зарекомендовал себя как надежный партнер, и открытие офиса нового формата еще раз доказывает, что компания заботится о своих клиентах и инвестирует в качество предоставляемых услуг», – отметил Анатолий Пахомов, мэр г. Сочи.





Помимо расширенных операционных возможностей, отделение на Войкова – самое крупное в Сочи отделение нового формата: оно оборудовано всем необходимым для обслуживания маломобильных и слабовидящих граждан. В офисе предусмотрены тактильные дорожки, обозначения кабинетов дублируются шрифтом Брайля, а устройства самообслуживания имеют разъемы для наушников. Также в помещении обеспечена безбарьерная среда, во все секции можно попасть без посторонней помощи.

На Краснодарский край приходится более 2 тыс. устройств самообслуживания, из них свыше 600 банкоматов адаптированы для незрячих клиентов банка.

Сбербанк уделяет особое внимание продуктам и сервисам для клиентов с инвалидностью. В рамках проекта «Особенный банк», который нацелен на адаптацию продуктов и сервисов для клиентов с инвалидностью, удалось достичь значимых результатов: сайт и мобильное приложение Сбербанк Онлайн адаптированы для незрячих клиентов, появились банкоматы с голосовым сопровождением, услуга удаленного сурдоперевода. Сочетание необходимой инфраструктуры и технологий позволяет сделать обслуживание клиентов с инвалидностью более комфортным.

Сбербанк в Сочи представлен разветвленной структурой офисов, которые включают 49 офисов, 630 устройств самообслуживания (банкоматы и платежные терминалы) расположенные в удобных для жителей и гостей города местах. Переформатирование офисов ведется непрерывно. В 2018 году на новый формат работы переведены 9 офисов в Краснодарском крае, в 2019 году планируется переформатировать 10 офисов.