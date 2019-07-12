Полпред УрФО прокомментировал задержание своего помощника Воробьева

Полпред президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов впервые прокомментировал задержание своего помощника Александра Воробьева, которого подозревают в госизмене (ст. 275 УК РФ).

«Как и все, я был шокирован. Мы с вами не обладаем достаточно достоверной информацией. Будем судить о произошедшем по итогам судебного разбирательства. Аппарат уполномоченного при президенте РФ будет оказывать содействие в установлении истины»,— подчеркнул господин Цуканов.

5 июля Лефортовский суд Москвы арестовал Александра Воробьева по подозрению в госизмене (ст. 275 УК РФ). Источники “Ъ” сообщили, что задержанный мог работать на Польшу. Вчера, 12 июля, «Единая Россия» приостановила его членство в партии. В этот же день имя задержанного пропало из списка сотрудников на сайте полпредства. Однако официальной информации о том, уволен ли господин Воробьев со своей должности, нет. В Кремле также не располагают этой информацией.

Чем известен Александр Воробьев Читать далее

Александр Воробьев с 2010 по 2017 год находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области. Много лет он работал вместе с нынешним полпредом УФО Николаем Цукановым (оба родом из города Гусева Калининградской области). Николай Цуканов с 2010 по 2016 год был губернатором области. После непродолжительной работы в должности инспектора по Республике Карелия господин Воробьев был назначен в январе 2018 года руководителем аппарата помощника президента России господина Цуканова. В июле 2018 года после того, как Николай Цуканов был назначен полпредом президента в УФО, господин Воробьев стал его помощником.

О развитии дела — в материале “Ъ” «Помощника полпреда интересовал Совбез».

Артем Гирш, Екатеринбург