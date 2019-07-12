ЦБ отозвал лицензию у Национального банка взаимного кредита

ЦБ аннулировал лицензию у Национального банка взаимного кредита, зарегистрированного в Москве, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Причиной такого решения стало заявление акционеров банка, которые ликвидировали кредитную организацию на добровольной основе.

Банк не является участником системы страхования вкладов. Он был основан в 1995 году. В базе данных «Интерфакс-Рэнкинга» занимает 365-е место по размеру активов в банковской системе России.