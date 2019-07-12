«Новая партия Москвы с Киевом обещает быть интересной»

Обсудили Донбасс и моряков: президенты России и Украины впервые поговорили по телефону. Как сообщила пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе украинской стороны. Ранее Владимир Путин заявил, что не имеет серьезных возражений по поводу предложения Владимира Зеленского провести встречу в Минске в так называемом формате «четыре плюс». Политический обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Дризе считает телефонный разговор двух президентов большим успехом в деле украинского урегулирования.

Телефонный разговор президентов России и Украины означает главное — фактическое признание Владимира Зеленского главой украинского государства со стороны российского коллеги. Владимир Путин не может говорить по телефону с юмористом, актером или просто неким человеком без имени. Это само по себе символизирует серьезное потепление в двусторонних отношениях. В последний раз российский президент говорил по телефону с украинским лидером 21 июня 2018 года, то есть больше года назад.

С высокой долей вероятности сценарий этого самого потепления был согласован в Осаке в ходе двусторонних встреч Владимира Путина с западными лидерами. Официального подтверждения, что дело обстояло именно так, нет. Однако тональность заявлений российских руководителей всегда свидетельствовала, что именно западные партнеры несут ответственность за нынешнюю Украину, как, впрочем, и Грузию, — они помогли установить «майданную власть», вот им последствия теперь и расхлебывать. Отсюда и разговоры про форматы урегулирования, например, «нормандский». Россия и Украина говорят только при посредниках, в данном случае — Германии и Франции.

Так что скорее всего все заявления Зеленского через Facebook как раз являются частью придуманного в Осаке сценария. Так, в начале недели он предложил Владимиру Путину, что называется, дополнить формат и пригласить на встречу в Минске, помимо Ангелы Меркель с Эмманюэлем Макроном, еще и Дональда Трампа с Терезой Мэй. В Москве на предложение ответили уклончиво, но, что характерно, категорически от него не отказались. И вот по прошествии трех дней Владимир Путин не то чтобы согласился, однако дал понять, что не возражает, конечно, при соблюдении ряда условий. И тогда последовал звонок со стороны Зеленского, и президенты установили личный контакт.

Это не значит, что немедленно наступит мир.

Но стороны будут делать шаги навстречу друг другу, естественно, под присмотром гарантов — западных лидеров. Для начала признание Владимира Зеленского означает поддержку его на выборах. Кроме того, раз уж контакт установлен, его надо продолжать — для этого в ближайшее время должен произойти обмен пленными между Украиной и Россией. После избрания нового состава Верховной рады и формирования нового правительства начнутся уже конкретные переговоры по Донбассу. И эта самая шестисторонняя встреча в Минске, по идее, должна стать красивым финалом — под контролем великих держав должно пройти подписание некого нового соглашения под условным названием «Минск-3».

Понятно, все хорошо в теории. На самом деле, надежда едва теплится. Одна провокация, один обстрел, еще один катер или буксир окажутся не там или будет произведен очередного Сенцова или Вышинского — и все.

Есть очень много подводных камней, например, непонятно, как обсуждать Крым, вступление Украины в ЕС и НАТО, статус Донбасса.

И, тем не менее, Зеленскому большой плюс. Он явно непрост и готов бороться, не зря же ездил в Европу. И все эти полутона со стороны украинского бизнесмена Игоря Коломойского тоже, видно, не зря. Если так, то уважение со стороны Владимира Путина украинский президент вполне может заслужить. Зеленский сделал свой ход, и Москва согласилась на новую партию с Киевом. Она обещает быть интересной.