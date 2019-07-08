«Судьба Украины — это диалог великих держав»

Александр Лукашенко «абсолютно поддерживает» предложения Владимира Зеленского провести в Минске большие переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе. Ранее президент Украины обратился к Владимиру Путину с предложением организовать в столице Белоруссии встречу лидеров стран «нормандского формата», а также президента США и премьера Великобритании. В Кремле на это заявили, что готовы рассмотреть инициативу Зеленского. Политический обозреватель «Ъ FM» Дмитрий Дризе не исключает, что новая встреча в Минске может действительно состояться.

На первый взгляд, предложение Владимира Зеленского выглядит абсолютно несерьезным, даже каким-то фарсом. Владимир Александрович продолжает жить в условиях своего юмористического шоу, к тому же еще и предвыборного. Предложения ядерной державе так не делают. Через Facebook, в развязанной и даже, можно предположить, издевательской манере. Владимир Зеленский разместил на своей странице видеообращение к Владимиру Путину, предложил собраться в Минске, чтобы обсудить Украину, и пригласить туда лидеров стран западного мира, включая Великобританию и США, которые, как известно, не входят в привычный «нормандский формат».

И вот, что странно. Кремль вместо того, чтобы гневно предложить Зеленскому повзрослеть, наконец, выйти из состояния своего юмористического шоу, остепениться, отреагировал вполне серьезно. В Москве готовы изучить эту инициативу, пусть она и выбивается из привычных рамок.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России: «Нужно понять, что это за новый формат предлагается. Дело в том, что США не являются участниками нормандского процесса. И как быть с минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников нормандского процесса, но не стоят подписи никаких представителей Соединенных Штатов Америки? Это новая инициатива. Безусловно, она будет рассмотрена, но пока я не могу сказать о какой-то реакции».

Официальный Минск и лично Александр Лукашенко успели с ходу заявить, что всегда рады высоким гостям. А почему бы, собственно, и нет. Дональд Трамп большую часть своих политических заявлений делает через Twitter, а Зеленский через Facebook — какая разница. США давно участвуют в украинском урегулировании. Это началось еще при Бараке Обаме. Спецпредставитель по Украине Владислав Сурков встречался с помощником госсекретаря Викторией Нуланд. И при Трампе были переговоры со спецпредставителем Куртом Волкером.

Также нельзя забывать, что Владимиру Путин важен диалог именно с мировыми лидерами, а не с Зеленским или с Петром Порошенко. Если такая встреча состоится, это еще раз продемонстрирует, что Украина находится под внешним управлением. Ее судьба — это диалог великих держав. Это вполне в духе Путина. Почему бы не провести большую конференцию, еще раз встретится с Трампом, а заодно с Ангелой Меркель, Эмманюэлем Макроном? А как это хорошо для Лукашенко — какой подарок. И для него есть шанс договориться с Западом. Тем более, ходят слухи, что подобная инициатива Зеленского обсуждалась в Осаке мировыми лидерами. Иными словами, это не совсем его инициатива. Это многое объясняет. Трамп идет на выборы — ему нужны успехи. Почему бы не помочь с этим? Зеленский остается актером, только занят он теперь в политическом шоу.