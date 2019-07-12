Глава ДНР заявил о критической ситуации на юге Донбасса

На юге самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сложилась критическая ситуация из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил глава ДНР Денис Пушилин. Он утверждает, что с момента прихода к власти президента Украины Владимира Зеленского из-за обстрелов ВСУ были ранены 22 мирных жителя.

По словам главы ДНР, украинские военные ведут массовые обстрелы жилых домов и объектов инфраструктуры. «На некоторых участках ситуация ухудшилась критически. В частности, село Красноармейское на юге республики в результате непрекращающихся обстрелов оказалось на грани полного уничтожения»,— говорится в заявлении господина Пушилина, которое приводит его пресс-служба.

Он рассказал, что в числе пострадавших — трое детей и девять женщин. Еще одна женщина погибла 11 июля от осколочного ранения в сердце, сообщил глава ДНР. «Это первая смерть на счету и на совести нового украинского президента, который, как мы помним, пришел к власти под лозунгом о прекращении войны в Донбассе»,— добавил Денис Пушилин.

Он призвал страны, являющиеся гарантами Минских соглашений, «принудить Украину» прекратить обстрелы населенных пунктов ДНР и самопровозглашенной Луганской народной республики.

10 июля в Донбассе обстреляли автоколонну с губернатором Донецкой области Павлом Кириленко, он не пострадал. Владимир Зеленский заявил, что обстрел поставил минский процесс под угрозу. В ДНР отрицают свою причастность к инциденту.

11 июля президент России Владимир Путин провел первый телефонный разговор с господином Зеленским. Беседа состоялась по инициативе Киева. Президенты, в частности, обсудили ситуацию в Донбассе и обмен пленными.

Подробнее о разговоре лидеров двух стран читайте в материале “Ъ FM”.