В Донбассе обстреляли автоколонну с губернатором Донецкой области

На юге населенного пункта Гранитное на подконтрольной Киеву территории в Донецкой области противотанковый ракетный комплекс обстрелял грузовик КрАЗ подразделения Объединенных сил, сообщили украинские военные. «В результате попадания противотанковой ракеты в кузов грузового автомобиля один военнослужащий погиб. Еще один получил ранения средней тяжести»,— говорится в заявлении организации на странице в Facebook. Раненого госпитализировали в больницу.

«Украинская правда» со ссылкой на источник сообщает, что под обстрел попала автоколонна с председателем Донецкой областной администрации Павлом Кириленко, но сам он не пострадал. Эту информацию подтвердили в пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского.

Господин Зеленский заявил, что обстрел в Гранитном ставит под угрозу минский процесс. «Это дерзкое нападение ясно показало, кто на самом деле не хочет мира в Донбассе. Обстрел в Гранитном расцениваю как попытку сорвать минский процесс и поставить под угрозу договоренность о возобновлении переговоров в "нормандском формате". Наша приверженность дипломатическому решению — неизменна»,— сказал он.

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщили, что непричастны к подрыву грузовика в селе Гранитное. «Украинские силовики пытаются переложить свою вину на народную милицию ДНР, однако наши бойцы не имеют отношения к произошедшему в населенном пункте Гранитное»,— заявил «Интерфаксу» начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Данил Безсонов. По его словам, детонация боеприпасов произошла во время разгрузки грузовика «КрАЗ», а причина — в «обычной халатности украинского командования».