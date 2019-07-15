Друга заказывали?

№25 В цифровой среде набирает популярность новый сервис

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Впали в крайность

Да уж, дожили, друзей на час покупаем. Как дальше деградировать будем? Не знаю кому как, а мне печально читать такие новости.

Елена Белоконова

Лучше уж собака

Я бы лучше вместо такого пообщался с настоящим другом — собакой. Она во всяком случае не будет поглядывать на часы, чтобы не просрочить оплаченное время. Кошмар!

Владимир Новиков

Дикость впереди

Ничего удивительного. Уж если сегодня все больше и больше находится желающих совокупиться с механическим любовником (любовницей), то заполучить, пусть и платного, друга на час, но живого, в общем-то, не такая и дикая идея. В перспективе, вероятно, появится платный друг на час, но уже не человек, а робот. Вот тогда и посмеемся!

Сергей Кравцов

Цена отношений

Постепенно, но неизменно и последовательно, все настоящее заменяется суррогатами. Начиная с продуктов питания и заканчивая отношениями. Искренность, непосредственность, открытость и честность уступают место ставшим уже привычными фальши, искусственности и поддельности — по договорным расценкам.

Олег Образцов

Услуга по необходимости

Ну не знаю. Не умеешь дружить и заводить друзей в реальности — покупай общение с почасовой оплатой.

Vyache Slavkin

Дружба в отпуске

Лучше уж махнуть в круиз по морю или купить путевку в дом отдыха. Там обязательно найдется компания!

Валико

Зачем платить?

Для такого общения в интернете есть службы знакомств. Там можно совершенно бесплатно переписываться и переговариваться по телефону (или его аналогу).

robigus

Эффект попутчика

Можно откровенничать и выговариваться с незнакомым человеком, которого видишь первый и последний раз. Эффект попутчика. Говорить то, что не сказал бы ни детям, ни друзьям, ни родителям. Тут то же самое. А вот на сайте знакомств вы общаетесь с целью дальнейших отношений и откровенничать не будете. Постараетесь, наоборот, произвести впечатление. Мы часто выговариваемся друзьям, но все же не на все темы. Стесняемся или еще что. К психотерапевтам ходят не все, а те, кто ходят, идут не просто поговорить. Платно, кстати.

Нина Тимофеева

Друг познается

Может, это не так и плохо. А то звонят типа друзья, два часа выносят мозг своими проблемами, и так постоянно. Причем ни разу не спросят, как у тебя дела и какие у тебя проблемы в жизни. А когда обратишься к ним за мелкой помощью, найдут всяческие отмазки отказать. Поэтому лучше за деньги слушать чей-то словесный поток.

Владислав Максимов

Измерение деньгами

Купить можно вещь, но не друзей. И если вы все же умудрились купить друга, возможно, вы купили все-таки вещь.

Константин Б.

Друг, муж, брат

Да не привязывайтесь к слову «друг» в данном контексте! Это всего лишь название услуги, типа «муж на час». Никто же не возмущается, что мужчина продает себя в качестве супруга, и это деградация нравов. Просто платный собеседник, готовый выслушать. Наверное, и это кому-то нужно.

Ira Koroteeva

Занятие по мне

Мне эта идея нравится. Совет дадите? С чего начать? Где разместить объявление? Я уверена, у меня получится. Я умею слушать.

Екатерина Крохина

Иная подоплека

Не ведитесь! Парни ищут девчонок, девчонки занимаются проституцией. Нет там друзей, но при этом ничего против не имею.

КоК Мистер

По худшему сценарию

Лучше на форумах бесплатно трындеть по интересам. Не представляю, как с чужим человеком встретиться и обсуждать свои дела. А что если сразу возникнет взаимная неприязнь?

Dracula S

Не до друзей

Тут не знаешь, как от своих друзей избавиться. Дел невпроворот, а они приходят, отвлекают своими разговорами, проблемами. Куда-то зовут: по пивку, на шашлык… А у меня тут паяльник перегревается, программка не грузится. Я не знаком со скукой, что это такое, не знаю и не понимаю тех людей, которым делать нечего. В мире столько интересного и увлекательного, что хватит не на одну жизнь.

Kvmp10

Дружить с собой

Удивляет стремление людей к бесконечному общению. Как может быть скучно или одиноко с самим собой, когда ты — целый мир! А уж за деньги с кем-то трындеть — вообще за гранью понимания. Может, это просто так вежливо назвали услугу «собутыльник на час»?!

Иван К.

Стал бы клиентом

А я бы заплатил за такое типа дружеское общение. Иногда этого не хватает.

Алексей Круглов

Работа, как другие

Много одиноких людей, которым не хватает общения. Просто поговорить, чтобы их выслушали, поддержали, похвалили. Переписка в соцсетях этого не заменит, это не то. Если они согласны заплатить, почему бы и нет? По-хорошему, слушать беды и проблемы другого человека, вникать и сопереживать — это ведь большой душевный труд.

Дина П.

Это нормально

Для кого-то и такие отношения могут считаться нормальными. Это как с попутчиком в поезде: знаешь, что потом никогда этого человека не увидишь.

Александр Шмаков

Никаких гарантий

Трудно оценивать однозначно. Одиноких людей ведь много, но нет никакой гарантии, что тот человек, кому ты изливаешь душу, не окажется прохиндеем, не воспользуется твоей душевной слабостью и не выдаст в ответ тебе такое, что сам будешь не рад. И главное, что все это за твои же деньги.

Sergey Ilyuschenkov

Полупрофессионально

Логично. Собеседник и нейтральный советчик, причем, как я понимаю, можно выбрать специалиста в определенной области. И цена упоминается примерно как у неплохого психолога — часто к нему при таких же потребностях в совете обращаются. Тут несколько менее формальный вариант просто.

Алексей С.

Уроки брака

№ 25 В российских школах появился новый предмет — семьеведение

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Пусть научат

Некоторые родители подают неправильный пример взаимоотношений в семье. Такие уроки, мне кажется, призваны исправить подобную ситуацию.

Андрей К.

А учителя кто?

Чужая тетка будет учить детей, как правильно любить родителей? По инструкциям других теток из РОНО. Ну спасибо, такого нам не надо.

Василий Иванов

Старые грабли

В середине 80-х, как помнится, уже пробовали вводить предмет «Этика и психология семейной жизни». Ничего хорошего из этого не вышло. Очень сомневаюсь, что это нечто принципиально иное.

Petr

Письма читала Мария Портнягина