В работе Twitter произошел масштабный сбой

Twitter сообщил о масштабных проблемах с доступом к соцсети. Пользователи по всему миру не могут зайти на сайт и открыть приложение. Причина неполадки пока неизвестна.

Согласно данным сервиса Downdetector, жалобы на сбой в работе Twitter начали массово поступать после 21:00 (мск). С проблемами столкнулись пользователи из Западной Европы, России, США, Японии и Бразилии. Большинство пользователей (45%) не могут подключиться к веб-версии сайта, у 33% проблемы с доступом через приложения iPhone и iPad, у 21% плохо работает версия на Android.

По состоянию на 22:50 проблемы в работе сервиса частично устранили.