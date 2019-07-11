Против Коломойского завели дело по иску Нацбанка на $188 млн

Хозяйственный суд Днепропетровской области назначил на 11 июля подготовительное заседание по иску Нацбанка Украины (НБУ) к бывшему акционеру Приватбанка Игорю Коломойскому, сообщает пресс-служба НБУ. Речь идет о взыскании 4,86 млрд гривен (около $188 млн) задолженности на 2015 год по кредитам рефинансирования, которые Нацбанк предоставил Приватбанку до национализации.

Нацбанк утверждает, что безуспешно пытался взыскать эти деньги через Днепропетровский суд. В марте регулятор оспорил отказ в открытии производства в Верховном суде. Теперь Нацбанк намерен взыскать с господина Коломойского и задолженность по кредитам рефинансирования, которая сформировалась после 2016 года. «Национальный банк ожидает назначения судом рассмотрения дел по существу уже в августе 2019 года и продолжит принимать меры, необходимые для взыскания задолженности по кредитам рефинансирования»,— говорится на сайте регулятора.

Напомним, в 2016 году после обнаружения гигантского пакета сомнительных кредитов власти Украины решили национализировать Приватбанк. Игорь Коломойский считал национализацию несправедливой. В 2017 году он уехал в Израиль.

В апреле 2019-го Киевский суд признал национализацию банка незаконной. Принявшие это решение судьи обвинили власти Украины во вмешательстве в их работу. 16 мая господин Коломойский вернулся на родину. Он выразил готовность стать совладельцем Приватбанка.

О других планах бизнесмена читайте в публикации “Ъ FM” «Игорь Коломойский собрался на родину».