Гидрометцентр возглавил экс-глава департамента «Ростелекома» Александр Снытко

Экс-руководитель департамента перспективного развития «Ростелекома» Александр Снытко сменил Дмитрия Киктева на посту главы Гидрометцентра России. «Дмитрий Борисович Киктев продолжит работу в должности заместителя директора»,— сообщила ТАСС представитель Гидрометцентра Оксана Пивцаева. Она отметила, что научный руководитель организации Роман Вильфанд сохранит свою должность.

Александр Снытко окончил Финансовую академию при правительстве РФ по специальности «Мировая экономика». С 1995 по 2005 год работал в банковско-финансовом секторе. В 2010 году был назначен директором департамента перспективного развития «Ростелекома».