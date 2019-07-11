США ввели санкции против военной контрразведки Венесуэлы

Главное управление военной контрразведки Венесуэлы включено в санкционные списки Соединенных Штатов, сообщает Минфин США. Поводом для ограничительных мер стала гибель капитана венесуэльского флота Рафаэля Акосты. По информации Минфина, его задержали по обвинению в организации госпереворота и жестоко пытали.

«Политически мотивированный арест и трагическая смерть капитана Рафаэля Акосты были неоправданными и недопустимыми. Минфин считает своим долгом положить конец жестокости бывшего режима Мадуро, который пытается подавить инакомыслие среди политических оппонентов, ни в чем не повинных граждан и представителей военных»,— заявил глава ведомства Стивен Мнучин.

В конце июня капитан военно-морского флота Венесуэлы Рафаэль Акоста был задержан военной контрразведкой Венесуэлы по обвинению в организации госпереворота. Через восемь дней после задержания капитан Акоста скончался в госпитале. После этого 11 стран, входящих в Группу Лимы (организацию, созданную для разрешения политического кризиса в Венесуэле), обвинили власти Венесуэлы в применении к нему пыток.