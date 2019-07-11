МЖД предупреждает о возможных задержках аэроэкспрессов во Внуково

Электрички на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) идут с опозданием из-за поломки кабеля. «Возможны задержки в движении аэроэкспрессов, курсирующих между Москвой и аэропортом Внуково»,— предупреждают в пресс-службе МЖД.

Кабель поврежден на участке Солнечная—Внуково. На время ремонта движение организовано по специальному режиму: поезда проходят этот участок на пониженной скорости. В МЖД сообщили, что 10 электричек идут с опозданием 40 минут. Также на 20 минут задерживается поезд дальнего следования.