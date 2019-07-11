«Для России это совершенно лишняя проблема»

Новый инцидент в Ормузском проливе. Британский фрегат буквально отогнал от торгового судна иранские военные катера. Лондон и Тегеран обвинили друг друга в умышленной провокации. Многочисленные наблюдатели по-прежнему считают большой военный конфликт в регионе маловероятным. Однако ситуация постепенно ухудшается. Москва призвала стороны к спокойствию. Политический обозреватель «Ъ FM» Дмитрий Дризе считает, что все эти события затрагивают и российские интересы в регионе.

По уточненным данным, три вооруженных катера с иранскими флагами попытались сблизиться с британским коммерческим судном British Heritage. Это вряд ли можно назвать попыткой атаки, но некоторые агрессивные действия, наверное, имели место. Однако на помощь танкеру вовремя подоспел фрегат ВМС Великобритании и навел свои орудия на возмутителей спокойствия, и потребовал от них отойти от торгового судна. Провокаторы подчинились и удались на безопасное расстояние. Инцидент произошел в важном для нефтяного судоходства Ормузском проливе. Катера предположительно принадлежали элитному Корпусу стражей исламской революции. Официальный Лондон отметил профессиональные действия своих военных моряков и предостерег Тегеран от агрессивных действий. Последний опроверг принадлежность данных плавредств к своим элитным частям и, в свою очередь, обвинил уже британцев в провокации.

Произошедшее с большой натяжкой можно назвать серьезным происшествием. Вряд ли иранские лодки могли бы нанести большой вред даже и торговому судну. Тем не менее обстановка в районе явно имеет тенденцию к обострению. Как известно, незадолго до этого британские ВМС задержали иранский транспорт в районе Гибралтара по подозрению в нарушении антисирийских санкций. А еще раньше произошли взрывы на двух танкерах в Оманском заливе. Мировое сообщество также обвинило в этом Иран или же подконтрольные ему экстремистские организации. Исламская республика с этим не согласилась.

Так или иначе, отношения Тегерана с западным миром последовательно ухудшаются. Дональд Трамп призвал создать коалицию для защиты безопасного судоходства в Ормузском проливе. То, что произошло, — это, грубо говоря, проверка на «слабо». Готов ли президент США к войне или дальше разговоров как обычно дело не зайдет? Пока что, несмотря на грозные заявления, до дела не доходило.

Навести в мире порядок и окончательно приструнить диктаторов хозяину Белого дома пока что не удавалось. Разве что два раза Трамп ударил по Башару Асаду в Сирии. Эти действия были неприятными в первую очередь для России, однако не имели каких-либо серьезных политических и военных последствий.

Вот и сейчас ни на финансовых рынках, ни в экспертном сообществе никто в реальность большой войны в Персидском заливе не верит. Но Тегерану нужно уважение и достойное положение в регионе. У него серьезные амбиции. А его пытаются воспитывать и ставить на место. Он недоволен. Плюс, если постоянно провоцировать, есть риск, что полыхнет уже по-настоящему. Так что ситуация тревожная.

И что же Россия? Москва призывает стороны к спокойствию. Российские силы в регионе присутствуют, причем находятся бок о бок с иранцами в Сирии. Так что пусть косвенно, но мы тоже в это дело втянуты. А Иран — партнер сложный, и никогда полноценным российским союзником не являлся. Для России это совершенно лишняя проблема. И как ее решать на сегодня, не совсем понятно.