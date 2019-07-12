Стереолето

18-й фестиваль Stereoleto, состоявшийся на прошлых выходных, собрал более 60 артистов от Израиля до Финляндии и Штатов и 17 500 зрителей за два дня. Хедлайнеров «Стереолета» можно было делить на очевидных и не очень. Rag’n’Bone Man, с увесистым современным соулом, хотя и не открывали ничего нового, но пришлись очень к месту воскресным вечером. Певица Монеточка же на большой сцене оставляла вопросы, что она будет делать, когда кончится хайп и вокальная поддержка с режиссерского пульта. «Мумий Тролль» с вечно молодящимся Ильей Лагутенко на фоне нового поколения типа групп Shortparis, «Интурист» или Super Collection Orchestra выглядит уже динозавром на допинге. А лобовой китч-рэйв Little Big, как выяснилось, имеет огромную популярность среди детей детсадовского и младшего школьного возраста — спасибо «Skibidi».

Лучшее на Stereoleto происходило в менее массовом формате. Первый и пока единственный концерт в России главной в наши дни норвежской поп-феи Авроры Акснес стал лучшим выступлением на фестивале. Американцы Algiers выдали недлинный, но пробивающий до печенок клубный концерт, где неожиданно сходились блюз, чернейший госпел, индастриал и политический заряд. Реанимировавшиеся финны Cleaning Women c возрастом стали чуть мрачнее, но подзвученные сушилки для белья — их фирменная находка — так и громыхают. Израильская группа Ouzo Bazooka выглядела так, будто только что прилетела из 1970-х, и мешала тяжелую психоделику с ближневосточными мотивами.

Основным немузыкальным достоинством Stereoleto стало освоение организаторами из компании «Светлая Музыка» территории «Севкабель Порта». Облагороженные заводские пространства с готовой инфраструктурой и видом на Финский залив оказались одной из лучших локаций в истории фестиваля. Концерты с равным успехом распределялись по пяти сценам, из которых одна была прямо на набережной. Птенцам Александра Ионова и клуба Ionoteka и вовсе досталась небольшая, но своя площадка, на которой без компромиссов и знания сольфеджио терзали струны и уши. С некоторыми оглядками на бетонно-индустриальный антураж можно говорить, что сейчас Stereoleto по разнообразию артистов и возможностей для параллельных развлечений стало в чем-то напоминать финский фестиваль Flow, разве что в меньших масштабах.

Макс Хаген