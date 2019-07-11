Прокуратура оспаривает решение суда, оправдавшего директора гимназии, где обнаружили дискриминацию

Прокуратура Дзержинского района Перми внесла представление на постановление мирового суда, прекратившего административное дело в отношении директора гимназии №4 Татьяны Дьяковой. Об этом сообщает интернет-журнал «Звезда».

Ранее надзорный орган провел проверку после скандала в гимназии, в которой были установлены разные вступительные баллы для мальчиков и девочек. Прокуратура посчитала нарушением права на образование как гендерную дискриминацию, так и сам отбор в первые классы. В отношении госпожи Дьяковой было возбуждено административное дело по ч. 3 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение или незаконное ограничение права на образование, выразившиеся в нарушении или ограничении права на получение общедоступного и бесплатного образования).

Но 25 июня мировой суд решил, что состава административного правонарушения нет, так как ничьи права не нарушены.

Подробнее о скандале — в публикации “Ъ” «Дисквалификационный отбор».

Дмитрий Астахов, Пермь