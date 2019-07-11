Обвиненный в госизмене Воробьев исчез из списка помощников уральского полпреда

Помощник полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УФО) Александр Воробьев, которого арестовали по подозрению в государственной измене, пропал из списка сотрудников полпредства. На это обратило внимание издание Ura.ru. Оно делает вывод, что господина Воробьева уволили с должности, не ссылаясь на другие источники.

В Кремле не располагают информацией об увольнении помощника полпреда президента. «Мне нужно ее (информацию.— “Ъ”) просто проверить. Это не указная должность, то есть люди такого уровня не назначаются указами президента»,— сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков «РИА Новости».

Напомним, Лефортовский суд Москвы арестовал Александра Воробьева 5 июля по обвинению в госизмене (ст. 275 УК РФ). Источники “Ъ” сообщили, что задержанный мог работать на Польшу. В уральском полпредстве после новостей о задержании господина Воробьева перестали отвечать на звонки.

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Александр Воробьев занимал руководящие должности в правительстве Калининградской области с 2010 по 2017 год. В течение многих лет он работал с полпредом УФО, с которым они родились в одном городе — Гусеве. В январе 2018 года Александра Воробьева назначили руководителем аппарата Николая Цуканова. В июле того же года, после того, как господина Цуканова назначили полпредом президента, он стал его помощником.

В 2018 году президент России Владимир Путин отметил Александра Воробьева благодарностью и благодарственным письмом.

О развитии дела — в материале “Ъ” «Помощника полпреда интересовал Совбез».