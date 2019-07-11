В Харькове восстановили снесенный памятник Жукову

В Харькове восстановили бюст маршала СССР Георгия Жукова, который в начале лета снесли радикальные активисты. «Как и обещал. Сегодня вернули на место»,— сообщил мэр города Геннадий Кернес в Facebook. Он также опубликовал фотографии, на которых запечатлен новый памятник.

Напомним, бюст маршала Жукова 2 июня снесли активисты националистических и радикальных партий. Президент Украины Владимир Зеленский призвал местные власти обсудить ситуацию с жителями города и найти оптимальное решение ситуации. Мэр Харькова пообещал восстановить памятник за счет пожертвований.

О том, как на Украине не осталось памятников Ленину,— в материале “Ъ”.