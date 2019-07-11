В Иркутской области завершена единовременная выплата пострадавшим от наводнения

Единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. руб. получило более 38 тыс. жителей, пострадавших от наводнения в Иркутской области, выплаты завершены, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Матпомощь наличными получило свыше 31 тыс. человек. Еще 7 тыс. пострадавшим средства были направлены через Сбербанк и «Почту России». «Все единовременные выплаты завершили»,— говорится в сообщении со ссылкой на министра социального развития региона Владимира Родионова.

Семьям 17 погибших выплачено пособие в размере 1 млн руб. По последним данным, во время наводнения погибло 25 человек.

25 июня в Иркутской области началось сильное наводнение, затопившее около 100 населенных пунктов. Полностью разрушено 3,5 тыс. жилых домов. Имущества частично или полностью лишилось около 33 тыс. человек. Госпитализировано 486 человек.

О стихийных бедствиях в регионе читайте в материале “Ъ” «Наводнение сменили пожары».