Гран-при Великобритании сохранил место в календаре

В среду руководство «Формулы-1» объявило о том, что Гран-при Великобритании, неизменно проводившийся с первого года существования чемпионата мира (дебютный сезон состоялся в 1950 году), останется в Сильверстоуне и будет проводиться как минимум до 2024 года. Соответствующий контракт был подписан между компанией Liberty Media, владеющей коммерческими правами гоночной серии, и Британским клубом автогонщиков (BRDC), контролирующим трассу.

Проведение Гран-при Великобритании оставалось в подвешенном состоянии с 2017 года, кода BRDC решила воспользоваться опцией в контракте на его проведение, предусматривавшей досрочный выход из соглашения. Недовольство британской стороны вызвали финансовые условия организации гонки. Они предусматривали, что в первый год (2010) действия соглашения лицензия на проведение гонки стоила £11,5 млн с условием ежегодного увеличения выплат на 5%. В 2026 году, в котором истекал прежний договор, организаторам гонки пришлось бы заплатить за право ее проведения уже почти £26 млн.

Стороны соглашения не стали разглашать условия нового договора, но в BRDC отметили, что они больше соответствуют реалиям.

Александр Петров