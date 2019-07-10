Силуанов не исключил списания части оборонных кредитов при передаче их в Промсвязьбанк

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что часть кредитов оборонных предприятий РФ могут списать при их передаче на баланс Промсвязьбанка. «Кредиты предоставлялись коммерческим банком без участия государства. Стоит на повестке дня вопрос возможности изменения задолженности при передаче части кредитов от коммерческих банков к Промсвязьбанку»,— сказал вице-премьер, комментируя предложение вице-премьера Юрия Борисова сократить кредитный портфель на 600–700 млрд руб. (цитата по ТАСС).

По словам господина Силуанова, одним из последствий может стать «схлопывание объема резервов, которые созданы по этим кредитам с суммой задолженности по этим кредитам». При этом заместитель главы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что сумма 600–700 млрд руб. «несколько завышена».

Ранее Юрий Борисов предложил списать долги живущим «впроголодь» предприятиям ОПК. По его словам, кредитный портфель таких предприятий превысил 2 трлн руб., и если списать треть — 600–700 млрд руб., то можно будет инвестировать свыше $1 млрд, в том числе в процесс диверсификации.

Напомним, в январе 2018 года президент России Владимир Путин назвал главной стратегической задачей повышение доли гражданской продукции на предприятиях ОПК к 2025 году до 30%, к 2030 году — до 50%.

Об итогах совещания читайте в публикации “Ъ” «Владимир Путин занял лучшую оборонку».