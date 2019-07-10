Александра Воробьева связали с Польшей

Помощник полпреда, подозреваемый в госизмене, мог работать на Польшу. Некоторые подробности громкого шпионского дела стали известны «Коммерсанту». Как пишет издание, Александра Воробьева проверяют на причастность к разглашению данных о заседаниях Совета безопасности России, в котором состоит его руководитель — полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов. Какие сведения мог передать Воробьев за границу? И какие еще вопросы появляются к этому делу? Выяснял Григорий Колганов.

Александр Воробьев, в теории знакомый с президентом через одно рукопожатие, мог шпионить в пользу Польши. Об этом накануне сообщили «Коммерсант» и уральский портал Znak.com. Судя по рассказу корреспондента этого издания Анастасии Мельниковой, дело весьма серьезное: «Уровень секретности этого дела такой, что первая инстанция, которая будет рассматривать это дело в суде, — Мосгорсуд. И там будет отдельно не выездной судья, который специализируется на таких делах. Адвокаты, насколько мне известно, не разрешают копировать материал уголовного дела, то есть он делает выписки вручную».

Чем известен Александр Воробьев Читать далее

Дислокация войск, перспективные наработки военпрома, планы национальной обороны и многие другие секреты, входящие в компетенцию Совбеза, могли стать известны стране-члену НАТО благодаря Александру Воробьеву. Хотя формального доступа к этим сведениям он не имел — слишком низкий ранг. Мог ли он что-то узнавать от начальника? Вполне вероятно, рассуждает член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов:

«Он наверняка готовил к докладу Цуканову все материалы, которые присылались из Москвы, в том числе совершенно секретные.

Глава полпредства постоянно посещает различного рода закрытые совещания, оборонные предприятия, всегда рядом был этот самый помощник. Следовательно, круг осведомленности значительно шире, чем те документы, с которыми приходилось знакомиться».

Николай Цуканов на посту уральского полпреда всего год, но в большой политике он уже десятилетие. И все это время рядом с ним Александр Воробьев, которого СМИ называют правой рукой и семейным юристом Цуканова. Не эта ли крепкая дружба помогла предполагаемому польскому шпиону преодолеть строгий фильтр силовиков при устройстве на госслужбу? Бывший сотрудник ФСБ, а ныне партнер юридической фирмы FMG Group Михаил Фаткин полагает, что нет — видимо, в момент проверки Воробьев был чист. «Эта работа с Федеральной службой безопасности. Либо они говорят “да”, либо они говорят “нет”. Решение принимают они сами. Повлиять на него Цуканов не мог», — пояснил Фаткин.

А как вообще можно завербовать чиновника такого уровня? Сколько стоят секреты российского Совбеза? Бывший депутат Госдумы и полковник КГБ в отставке Геннадий Гудков считает, что Александру Воробьеву могли и не платить: «Половина должностных лиц России скрывает свои капиталы и семьи за рубежом. Все эти люди оказываются фактически под колпаком у разведки и контрразведки. Нет никакой банковской тайны за рубежом от спецслужб. Поэтому все наши чиновники настолько уязвимы, что они будут сотрудничать с любой разведкой, лишь бы их не разоблачили».

По неофициальным данным, у Александра Воробьева действительно есть польский паспорт и недвижимость за границей. А еще в 2000-х он проходил обучение в Варшавской национальной школе госуправления. Как же громкий шпионский скандал повлияет на положение его начальника — полпреда Цуканова, которому, к слову, не очень везет на соратников? Ранее его подчиненных подозревали в контрабанде наркотиков, мошенничестве и коррупции при строительстве стадиона к Чемпионату мира. Собеседники «Коммерсанта» в правительстве Свердловской области уверены, что карьере полпреда ничего не угрожает. А вот уральский политолог Федор Крашенинников оптимизма не разделяет: «Ходила информация, что господин Цуканов хотел стать губернатором Свердловской области. Вся эта ситуация должна как минимум остановить его продвижение на пост.

То, что его сразу никуда не дели, сделано для поддержания имиджа администрации президента. Очевидно, Цуканов уйдет позже, как-нибудь спокойно».

По заверению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства владеет всей информацией по громкому шпионскому делу. Накануне в компании Николая Цуканова Владимир Путин осматривал достижения «Иннопрома». И как минимум публичного недовольства своим полпредом не выражал.

Как отмечают СМИ, подозреваемый в госизмене Александр Воробьев до сих пор не уволен со службы. Полпред Николай Цуканов собирался сделать это еще 8 июля, однако пока официально такое решение не оформлено.