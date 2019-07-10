Заместители глав МИД РФ и Госдепа США могут обсудить дело Уилана

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил журналистам, что может обсудить с замгоссекретаря США Дэвидом Хейлом дело американца Пола Уилана, арестованного в России по обвинению в шпионаже. Встреча представителей двух стран состоится в Хельсинки сегодня, 10 июля.

«Если нам зададут вопрос об Уилане, то мы сможем на него ответить в том духе, который известен: есть определенный процессуальный аспект, который нельзя отменить. Мы будем следовать соответствующим нашим внутренним нормам и требованиям независимо от того, нравится это американцам или не нравится, пытаются они оказать на нас давление или нет»,— сообщил замглавы МИД РФ (цитата по «РИА Новости»).

Господин Уилан был задержан сотрудниками ФСБ в конце декабря 2018 года в гостинице «Метрополь» после получения сведений, содержащих гостайну. Действия американца квалифицированы как шпионаж (ст. 276 УК РФ). Сам он считает свой арест местью за санкции США. Американец находится под стражей до 29 августа.

Подробности дела — в публикации “Ъ” «Шпион увлекся куполами».