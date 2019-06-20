Суд оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже американца Уилана

Мосгорсуд признал законным продление ареста до 29 августа американца Пола Уилана, арестованного в России по обвинению в шпионаже, сообщил «Интерфакс». Заседание прошло в закрытом режиме.

Адвокаты просили суд отменить решение о продлении срока ареста господину Уилану и избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста или залога.

Напомним, господин Уилан был задержан сотрудниками ФСБ в конце декабря 2018 года в гостинице «Метрополь» после получения сведений, содержащих гостайну. Действия американца квалифицированы как шпионаж (ст. 276 УК РФ). Сам он считает свой арест местью за санкции США.

Подробности дела — в публикации “Ъ” «Шпион увлекся куполами».