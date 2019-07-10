ФСИН и СПЧ предложили не принимать арестантов в переполненные СИЗО

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) предлагают дать право начальникам СИЗО отказывать в приеме новых арестованных, если их изолятор переполнен, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-бюро ФСИН. Возможность размещения человека в СИЗО также должен будет учитывать суд при определении меры пресечения. Такое предложение было подготовлено по поручению президента.

Отказ от принятия распространяется на подозреваемых и обвиняемых в нетяжких преступлениях «в случае переполненности камер в следственном изоляторе и отсутствия возможности обеспечить их установленной нормой санитарной площади в камере на одного человека (4 кв. м)». Также ФСИН и СПЧ предлагают дополнить УПК РФ нормой, по которой суд должен учитывать возможность размещения подозреваемого или обвиняемого в преступлении согласно установленной норме.

Также ФСИН и СПЧ предложили запретить заключать под стражу беременных женщин, женщин с малолетними детьми и инвалидов I и II групп, если они не обвиняются в тяжких и особо тяжких преступлениях.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на встрече с президентом Владимиром Путиным предложила ограничить сроки содержания в СИЗО. По словам госпожи Москальковой, иногда невиновный человек «вынужден несколько лет сидеть в клетке», хотя суд в итоге может его оправдать.

Напомним, СПЧ поддержал внесенный 17 мая в Госдуму законопроект ФСИН о компенсациях заключенным. Поправками предусмотрена возможность для граждан, находящихся в СИЗО или местах заключения, «обращаться в суд за компенсацией за ненадлежащие условия содержания».

Подробности — в публикации “Ъ” «СПЧ и Минюст одобрили закон ФСИН».